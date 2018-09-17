Kırşehir'de trafik kazası: 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri yönüne seyreden Zeynep Yıldız idaresindeki 34 UU 6330 plakalı otomobil, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada sürücü, araçta bulunan Alparslan, Aliye, Ahmet Burak ve Kemal Yıldız ile Cemile Sarıyalçın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alparslan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.