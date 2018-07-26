Kırşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’dan İstanbul'a giden Kazım Şinik (48) idaresinde 34 YU 8423 plakalı otomobil, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberinde yolculuk yapan eşi Sultan (52) ve kızı Sevcan Şinik (12) ile Nevruze Doğan (63) ve Kıymet Tayfur (65) yaralandı.

Yaralılardan Şinik Ailesi fertleri Akpınar Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.