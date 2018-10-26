Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halindeki Hüseyin Demir idaresindeki 40 KE 890 plakalı otomobil, Yozgat yol ayrımında aynı şeritte ilerleyen Atakan Güncan'ın kullandığı 06 AS 0103 plakalı otomobile çarptı.

Sürücü Atakan Güncan, eşi Şener ve kızı Ebrar Güncan ile diğer sürücü Demir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Hüseyin Demir'in, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



