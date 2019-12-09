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Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.E.Ç. (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı otomobil, Prens Mikasa Caddesi'nde, C.G'nin (19) kullandığı 40 AAK 971 plakalı...

Genel 09.12.2019, 11:12
Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Ç. (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı otomobil, Prens Mikasa Caddesi'nde, C.G'nin (19) kullandığı 40 AAK 971 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan E.Ç, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

#Kırşehir
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