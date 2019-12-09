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Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.E.Ç. (52) idaresindeki 66 DA 961 plakalı otomobil, Prens Mikasa Caddesi'nde, C.G'nin (19) kullandığı 40 AAK 971 plakalı...
Genel 09.12.2019, 11:12
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralanan E.Ç, Kaman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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