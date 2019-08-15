Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kırşehir'den Kayseri'ye seyreden Ekrem Arslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında...

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kayseri'ye seyreden Ekrem Arslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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