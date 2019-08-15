Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kırşehir'den Kayseri'ye seyreden Ekrem Arslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.