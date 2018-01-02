banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın

- Çiçekdağı ilçesindeki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı

02 Ocak 2018 Salı 01:47
Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine Çiçekdağı ve Köseli belediyeleri ile Yozgat'ın Yerköy Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikanın deposundaki tekstil ürünleri kullanılamaz hale geldi.

Anahtar Kelimeler:
çiçekdağı YangınKırşehir YangınTekstil Fabrikası Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim