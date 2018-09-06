Kırşehir'de tarım ve gıda üretimi proje ile çeşitlendirilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) tarım ve gıda sektöründe hazırladığı proje ile ürün ve hizmet ihracatının çeşitleneceği bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamada, oda tarafından başlatılan Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü Projesi'nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Kırşehir ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklaşa yürüteceği projeyle bölgedeki tarım ve gıda sektöründeki ihracat potansiyelini artırarak, ihracatın sürdürülebilir hale getirmesine katkı sağlamasının hedeflendiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje ile hedefimiz, bölgedeki tarım ve gıda sektörüne önemli katkı sağlayarak, ürün ve hizmet ihracatını çeşitlendirmektir. Kırşehir ve Kırıkkale’den toplam 23 kuruluşun katılımıyla başlayan projede katılımcı şirketlerin ihtiyaçları belirlenecek, buna uygun vizyon ve strateji oluşturularak ihracatı artırmak için yol haritası çıkartılacaktır. Bu yol haritası çerçevesinde, katılımcı kurumlar hedef pazar olarak belirlenen ülkelere pazar inceleme gezisi yaparak dış ticaret bağlantısı kuracaklar, bu ülkelerden gelecek alım heyetleri sayesinde ürün ve hizmetlerini yerlerinde potansiyel alıcılara etkin biçimde sergileyeceklerdir. Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen ve 3 yıl sürecek bu faaliyetler ile bölgemizin tarım ve gıda ihracatında önemli artış sağlanacak, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin yer aldığı bu önemli bölgenin dünya pazarlarında tanınması ve hak ettiği yere gelmesini umut ediyoruz."