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Kırşehir'de şüpheli paketten konserve şişesi çıktı
Genel 31.12.2019, 23:42
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın da yer aldığı binanın önünde bulunan şüpheli paketten konserve şişesi çıktı.
Atatürk Caddesi üzerindeki il başkanlığı binasının önünde şüpheli paket gören çevredekiler, polise haber verdi.
Çağrılan bomba imha uzmanı yaptığı inceleme sonunda şüpheli paketin içinde konserve şişelerinin bulunduğunu belirledi.
İncelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.
Polis ekipleri, paketi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
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