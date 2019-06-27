Kırşehir'de spor güvenliği tedbirleri görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında spor güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik salonundaki toplantıda konuşan Akın, kentte yapılan sportif faaliyetlerin ve liglerde Kırşehir'i temsil eden takımların maçlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için değerlendirmelerinin süreceğini belirtti.

Bu yıl içerisinde Kırşehir'de gerçekleştirilecek olan tüm spor müsabakalarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için gereken bütün tedbirleri alacaklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Grubunda şampiyon olarak tamamlayıp 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil edecek Mucur Yabanlıspor ve ilimizi branşındaki süper ligde temsil edecek olan Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü bizleri mutlu etmektedir. Diğer spor branşlarındaki müsabakalarda statların içinde ve dışındaki güvenlik tedbirlerini ve taraftar güvenliği ile ilgili tedbirleri görüşüp doğru kararlar alıyoruz. Sporsever Kırşehirli taraftarlarımızın son derece centilmen olduğundan ve konuk takım misafirlerini her zaman olduğu gibi yine bize yakışır şekilde ağırlanacağından şüphemiz yoktur. Kentte mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Toplantıda, alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilerek, karara bağlandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, kentteki spor kulüpleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

