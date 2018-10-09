KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek" projesi kapsamında, bu yılın ilk 9 ayında 10 bin 600 öğrenciye "sosyal medya" eğitimi verildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere destek programıyla hazırlanan "Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek" projesi kapsamında çeşitli eğitim programları ve geziler düzenlendi.

Oluşturulan ekipler, bu yılın ilk 9 ayında farklı okullarda sosyal medya eğitimleri vererek bu alanda hazırlanmış binlerce adet bilgilendirici broşür dağıttı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen proje değerlendirme toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Celal Yurdakul, geleceğin teminatı çocukların çeşitli eğitimlerin yanı sıra gezi, sinema etkinliği gibi sosyal içerikli faaliyetlerle eğitimler yapıldığını ifade etti.

Çocuk ve gençlerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri, bulundukları yaş itibari ile sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelerden olumlu yönde etkilenmeleri amacıyla program ve eğitimler hazırlandığını vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Teknolojiye kolay yoldan daha çabuk ulaşmak isteyen çocukları karşılaşılabilecek olumsuzluklar ve mağduriyetlere karşı bilgilendiriyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde çocuk ve gençlerin en fazla mağdur olabileceği sosyal medya ve güvenli internet kullanımı konularında kent merkezi ve ilçelerde toplam 114 okulda 10 bin 600 öğrenciye eğitim verdik. Eğitim faaliyetlerinde 6 bin 500 broşür dağıtarak okullara 350 afiş astık. Eğitim faaliyetlerinin gözle görülür düzeyde olumlu yansımaları oldu. Bu dönemde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına daha zengin içeriklerle devam edeceğiz."

Emniyet teşkilatı olarak toplumun huzur ve güvenini sağlamanın yanında sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini aktaran Yurdakul, polis halk iş birliğinin geliştirilmesine dönük adımlar attıklarını, çocuk ve gençlerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, emniyet ve milli eğitim şube müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.



