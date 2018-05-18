Kırşehir'de silahlı kavga

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kındam Mahallesi TOKİ konutlarında, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halinde olan iki otomobilde devam etti. S.Ş, M.K, A.H ve Ö.Ç, yanlarında bulunan tüfek, tabanca ile diğer otomobilin içindeki S.A, V.P, Y.A ve S.D'ya ateş etti.

Olayda yaralanan S.A, ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çatışmaya karıştıkları öne sürülen şüphelileri gözaltına alarak, emniyete götürdü.