Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Darıözü Mahallesi'nde bulunan Darıözü Göleti yakınlarında, Gökhan ve Mutlu Uyan kardeşler ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, pompalı tüfekle Uyan kardeşlere ateş etti. Yaralanan iki kardeş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökhan Uyan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırılırken, Mutlu Uyan'ın tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, pompalı tüfekle ateş edip kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



