Kırşehir'de şehit aileleri onuruna yemek verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolaysıyla şehit aileleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde şehit aileleri onuruna verilen yemekte konuşan Akın, aziz şehitlerin şehadet mertebesine ulaştıktan sonra unutulmaz kahramanlar olarak milletin kalbine gömüldüklerini belirtti.

Bağımsızlığın, vatan sevgisinin, birlik ve bütünlüğün ölümsüzleşen abideleri olan şehitlerin gönüllerde daima yaşayacağını vurgulayan Akın, kahramanlıklarının da asla unutulmayacağını dile getirdi.

Vali Akın, Çanakkale Zaferi'nin, Andolu'nun dört bir yanından vatan evladının kanıyla yazılan bir destan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale, yağmur yağdığında kan kokan, şehitlerin ruhunun hissedildiği yerdir. Ecdadımız Çanakkale’de dünyaya vatanın ne olduğunu, vatan savunmasının nasıl yapılacağını en güzel şekilde gösterdiler. Çanakkale’de bir millet dimdik ayaktaydı. Bu ülkenin temelinde, mayasında vatan sevgisi vardır. Düşman o gün Çanakkale’yi geçemedi, ama bu mücadeleleri bitmedi. Günümüzde farklı şekillerde, farklı tehditlerle karşımızdalar. 15 Temmuz’da karşımızdalardı, Kuzey Irak’ta yine karşımızdalar. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için geçmişte nasıl şehitler vererek bugünlere gelmişsek, günümüzde yine şehitler vermeye devam ediyoruz."

Bu toprakların vatan olmasının bir bedeli olduğuna dikkati çeken Akın, "Şunu iyi biliyoruz ki, birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse bizi bölemeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Değerli şehit aileleri, sizlerin evlatları, bizlerin de kardeşleri, canlarını feda ederek bu toprakları bizlere vatan olarak emanet ettiler. Eğer biz bugün rahatça yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle, vatan topraklarımızı canları pahasına savunarak milletimize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de bu özel ve anlamlı günlerde birlik ve beraberliğin düşmanlara gösterilmesinin son derece önemli olduğuna işaret ederek, vatan topraklarının şehitlerin kanlarıyla emanet edildiğini aktardı.

Programa, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve eşi, Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, protokol üyeleri ve eşleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.







