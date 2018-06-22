Kırşehir'de seçim ve üniversite sınavı tedbiri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile üniversite sınavının yapıldığı tarihlerde hafta sonlarında hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, seçim ve sınav nedeniyle vatandaşların olası kimlik kartı taleplerinin karşılanması için tedbir alındığı ifade edildi.

İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonlarında açık olacağın belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 23-24 Haziran 2018 tarihleri ile, 30 Haziran 2018-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavında 30 Haziran 2018-1 Temmuz 2018 tarihlerinde, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedeli tahsilatının; Vergi Dairesi Müdürlüklerine, anlaşmalı bankalara ve 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecektir. 24 Haziran 2018 tarihi ile 1 Temmuz 2018 tarihinden sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvuruları iptal edilecektir."



