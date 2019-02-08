Kırşehir'de seçim tedbirleri görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi öncesinde düzenlenen toplantıda siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, siyasi parti temsilcilerini makamında kabul eden Akın, seçim güvenliğine yönelik alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için siyasi parti yöneticilerinin üzerine düşen görevleri iyi bir şekilde yerine getireceklerine inandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Seçimlerde alınan tedbirler ile vatandaşlarımızın bu konuya göstereceği hassasiyet seçimin demokratik olgunluğa erişmiş olan Kırşehir'de güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevleri başında olacaklardır. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır. Bu vesileyle, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçiminin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Seçimde alınacak tedbirleri siyasi parti temsilcileriyle görüşen Akın, seçim çalışmalarında gürültü ve görüntü kirliliği ile çevre kirliliği konularında siyasi parti temsilcilerinden hassas davranmalarını istedi.

