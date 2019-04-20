Kırşehir'de satranç il birinciliği müsabakaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programında yer alan minikler satranç il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Minik Kızlar ve Minikler Genel kategorilerinde çok sayıda sporcu ve okul takımı katıldı.

Zorlu geçen mücadelelerin ardından Minik Kızlar kategorisinde Süleyman Türkmani ilkokulu birinci, Sebehat Osman Yalçınkaya İlkokulu ikinci ve Cumhuriyet İlkokulu üçüncü oldu.

Minikler Genel kategorisinde ise Muharrem Sayan İlkokulu birinci, Süleyman Türkmani İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu üçüncü olmayı başardı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Selim Ünsal, Satranç İl Temsilcisi Nimetullah Kaya ve müsabaka hakemleri verdi.