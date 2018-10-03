Kırşehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Birimi koordinesinde sağlık personelleri, öğrenci ve öğretmenlerin de katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Kurum binası önünden başlayan yürüyüş, kent parkta yer alan "Her Gün 10 Bin Adım" standına kadar devam etti.

Yürüyüşün ardından konuşan Kırşehir Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Serdar Duru, toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olduğunu ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesinin birçok hastalığın habercisi olduğunu ifade etti.

Toplumda birçok kronik hastalığın görülme sıklığının hareketsiz kalınması nedeniyle arttığını vurgulayan Duru, şunları kaydetti:

"İş hayatı ve diğer yaşam tarzı koşulları nedeniyle günün neredeyse yarısını oturarak, bilgisayar başında geçiren, alışverişi dahi bilgisayardan yapan, trafikte çok fazla vakit harcayan modern toplumların sağlığı hareketsiz yaşamın tehdidi altındadır. Düzenli fiziksel aktivitenin, yaşamın her döneminde sağlık için son derece önemli olduğu mesajının verilmesi ve toplumda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi konusunda farkındalık yaratılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlıklı yaşam yürüyüşlerini gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen bir aktivitedir. Yürüyüşü günlük yaşamımız içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Düzenli aktivite, kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur, kan basıncını azaltır, metabolizmayı hızlandırır. Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, stresle başa çıkabilme yeteneğine sahip hale getirir."