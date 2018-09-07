Kırşehir'de sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Valilik binası önünden başlayarak Cacabey Meydanı'nda tamamlanan yürüşün sonunda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkooğlu, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlamaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Haftayla halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin vurgulanmasının amaçladığını ifade eden Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Tek tek bireyleri hastalandıklarında tedavi etmektense hastalanmadan önce bireylerin sağlığıyla ilgilenmek ve onların sağlıklarını korumak esastır. Amacımız halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak ve bu konularda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır. Bu kapsamda sağlıklı yaşam yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Halkımızın haftada 5 gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmasını ya da günlük 10 bin adım atmasını istiyoruz. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır."

Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, sağlık çalışanları ve vatandaşların da katıldığı yürüyüş çerçevesinde, Cacabey Meydanı'na bilgilendirme stantları ve çadırları kurularak halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Stantları ziyaret edenlerin şeker ve tansiyonları ölçüldü.