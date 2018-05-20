KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sağanak gündelik hayatı etkiledi.
Kırşehir kent merkezinde görülen sağanak nedeniyle Atatürk ve Terme caddelerinde su birikintileri oluştu. Yağış ve oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafikte meydana gelen aksamalara İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri müdahale etti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan Kırşehirliler, yağıştan poşetlerle korunmaya çalıştı.
İtfaiye ve temizlik ekipleri, caddelerdeki su birikintilerini rögarları açarak önlemeye çalıştı. Esnaf da su baskınlarına karşı tedbir aldı.
Yağıştan kent merkezine yakın bazı tarım arazilerinin de etkilendiği öğrenildi.