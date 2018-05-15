Kırşehir'de ramazan hazırlıkları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ramazan boyunca yardım paketlerinin yanı sıra 10 ayrı noktada mahalle iftarları verileceğini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarına devam edeceklerini ifade ederek, Cacabey Meydanı'nda da bir iftar çadırı kurulacağını aktardı.

İftar programlarının 14 Haziran Cuma gününe kadar süreceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak yaptığımız işlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışını hiçbir zaman unutmadık. Sosyal belediyecilikte öncü belediye olma anlayışıyla açıldığı günden bugüne çok sayıda ailenin mutluluğuna mutluluk katan Hayır Evimiz, ramazanda da ramazan paketleriyle çok fazla sayıda kişiye ulaşacak. Ramazan iftarlarımız belirli mahallelerimizde de olacak. Böylelikle mahalledeki vatandaşlarımıza da ulaşacağız. Bu ay içinde hastanede kalan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek onların yalnız olmadığını hep onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Ayrıca Kur'an kurslarındaki öğrencilerimizi ve esnafımızı da ziyaret edeceğiz."



