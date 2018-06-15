KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Ahi Evran Külliyesi'nde kılınan bayram namazının ardından düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Külliyedeki törenin ardından Vali Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ekemen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, sonra Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bayramlaştı.

Protokol üyeleri, Fatma Bacı Sevgi Evleri'nin ardından huzurevine geçerek burada kalanların bayramını kutladı.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramında yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığını belirterek, ramazan boyunca sabırla oruç tuttuk, ibadetler ettik, sofralarımızı paylaştık. Bugün de bayrama erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, insanlar arasında sevgi tohumlarının ekildiği, güzelliğin, kardeşliğin, hoşgörünün egemen olduğu, toplumda kırgınlıkların unutulduğu özel günlerdir." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, eşi Saliha Akın ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim’in ailesini ziyaret ederek bayramını tebrik etti.



