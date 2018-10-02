Kırşehir'de projelere 338 milyon lira ayrıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yürütülen 318 proje için 338 milyon 689 bin lira ödenek ayrıldığını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 4. toplantısı ve İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Akın'ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde yürütülen 318 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 48 milyon lira olduğunu belirtti.

Bu yıl projelere toplam 338 milyon 689 bin lira ödenek ayrıldığını vurgulayan Akın, "318 projeden 60 tanesi tamamlanmış, 214 proje de devam etmektedir. İhale aşamasındaki ve henüz başlanmayan proje sayısı da 29’dur. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 530 milyon 123 bin lira harcama yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.









