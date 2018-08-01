Kırşehir'de özel harekat polisi adaylarının mezuniyet sevinci

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan özel harekat polisi adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun tören alanında gerçekleştirilen 19. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek, yasaların uygulanmasına yardımcı olmak ve terörle mücadele gibi önemli görevleri yerine getiren emniyet teşkilatının, üstlendiği vazife ile devletin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Dünyada ve bölgede yaşanan savaşlar ile terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerinin güvenliği sürekli tehdit ettiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bu tehditlere karşı en önemli güvencelerimizden birisi de şüphesiz ki Türk polis teşkilatıdır. Emniyet teşkilatımız da değişen şartlara ve halkımızın taleplerine göre kendini yenilemekte ve kadrosunu güçlendirmektedir. Bunun da yolu, siz değerli polislerimizin insani, ahlaki ve mesleki değerleri ön planda tutan düzenli bir eğitiminden geçmesidir. Bugün sizler de eğitimlerinizi tamamlayarak mezun olmaktasınız. Okulunuz sizlerin en iyi şekilde eğitim görmesi, devletine ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeniz için büyük özen göstermektedir. Burada gördüğünüz eğitim sizlerin rehberi olacaktır."

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner de vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi.

Özel harekat branşlı polis adaylarının Polis Akademisi çatısı altında eğitimlerini tamamladığını ifade eden Soner, şöyle konuştu:

"Eylül 2017'de başlayan eğitimlerini başarıyla tamamlayan buradaki 402 mezunumuzla beraber toplamda 3 bin 386 POMEM özel harekat polisimiz bugün itibarıyla emniyet teşkilatımıza katılacaktır. Uzun bir eğitim sürecini bugün mezuniyete getiren tüm meslektaşlarımıza, eğitmenlere, idarecilere ve diğer tüm personele şükranlarımızı sunuyoruz. Türk polisinin köklü ve saygın eğitim kurumu Polis Akademisi çatısı altında aldığınız mesleki eğitiminizi tamamlayarak emniyet teşkilatımızın şerefli birer mensubu olmaya hazırlandığınız bu mutlu günde bizler de sizlerin ve ailelerinizin heyecanını yürekten paylaşıyoruz."

Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol ise emniyet teşkilatına özel harekat branşlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015 yılında başlatılan eğitimlerin bugün belli bir seviyeye geldiğine vurgu yaparak, "Bu çerçevede bugüne kadar okulumuzdan bin 725 öğrenci mezun olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dönem birincisi Eyüp Can Şahmalı da bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Öğrencilerin meslek yemini etmesinin ardından mezunlar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin ve öğrencilerin yakınları katıldı.