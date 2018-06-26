Kırşehir'de otomobil devrildi: 5 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Aksaray istikametine seyreden Necati Taş (55) idaresindeki 40 AN 779 plakalı otomobil, Güneykent yolu Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kavşağında refüje çarparak devrildi.

Sürücü ve eşi Ayşe Taş (49) ile otomobildeki Pınar (29), Elif Gül (18) ve Enes Özaylan (2) yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Necati Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı.