Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde "Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucurlular Derneğince İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali İbrahim Akın, Mucur'un tarım, sanayi ve hayvancılıkta nasıl ve ne yapılarak kalkınacağının değerlendirileceğini belirtti.

Mucur'da refah düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Mucur'da Kalkınma Stratejileri Geliştirme Ortak Akıl Çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştayda Mucur'un kalkınmasına yönelik dinamikler bütün yönleriyle ele alınacak. Bizler de şehrimizi tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa, turizme kadar her alanda bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere getirmek için gayret ediyoruz. Mucur'un ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı. Tarımsal varlığımızın geliştirilmesi, ürün çeşitliliğimizin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmalı. Mucur'da önemli yatırımlar tüm hızıyla devam ederken biz de ilçeye katkı yapacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Çalıştayın Mucur'un gelişmesine, büyümesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Mucurlular Derneği Başkanı İzzet Güner ise çalıştayda değinilen konuları rapor haline getirerek Mucur Stratejik Yol Haritası hazırlayacaklarını ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de birer konuşma yaptığı çalıştaya, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, daire müdürleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.