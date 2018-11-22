Kırşehir'de okullararası kros yarışması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, okullararası kros yarışması düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Gölhisar Mahallesi mevki koşu parkurunda gerçekleştirilen kros yarışmasına gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız, erkek ile ferdi branşlarda sporcular katıldı.

Kent merkezinin yanı sıra, ilçelerdeki okullardan katılan sporcuların yarışlarında büyük çekişme ve heyecan yaşandı.

Yarışların sonunda yıldız kız ve yıldız erkek takımlarında Yunus Emre Ortaokulu birinci, Sıdıklı Ortaokulu ikinci ve Kaman Ömer Hacılı Ortaokulu üçüncü oldu.

Genç kızlarda ise Kırşehir Lisesi birinci, Fatma Muzaffer Mermer Kız Meslek Lisesi ikinci ve Aşıkpaşa Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi üçüncü olurken Genç erkeklerde ise Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Turizm Lisesi ikinciliği ve Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü elde etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcu ve okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan takdim etti.