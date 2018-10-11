Kırşehir'de okullar dezenfekte edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, okulların virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edilmesi amacıyla temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kırşehir ilkokul, ortaokul ve liselerde bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan uygulama ile özellikle kış aylarında oluşan bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçilmesinin hedeflendiğini, bu nedenle de temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirtti.

Bakterilerden oluşan hastalıkların, toplu yaşanılan mekanlarda kendini gösterdiğini dikkati çeken Başkan Bahçeci, "Gelecek nesillerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Kırşehir Belediyesi, okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Yapılan uygulama ile öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitime devam etmelerine katkı sağlıyoruz. Kırşehir’deki tüm okullarımızda ve öğrenci servislerinde bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.