Kırşehir'de okular

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, eğitimcilere beslenme dostu okul eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kırşehir'de çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde bulunan okulların temsilcilerine 16-17 Ekim tarihlerinde Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünde Dr. Deniz Torun ve hemşire Hülya Albayrak tarafından eğitimler verildiği kaydedildi.