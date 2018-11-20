Kırşehir'de öğretmenlere indirimli bisiklet satışı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyenin girişimleriyle hafta sonunda öğretmenlere indirimli bisiklet satışı yapılacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için farklı uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirten Bahçeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü doyayısıyla da öğretmenler için girişimde bulunduklarını dile getirdi.

Salcona Bisiklet ve Kırşehir Belediyesi arasında öğretmenlere hafta sonuna denk gelen Öğretmenler Günü'nde yüzde 10 indirimli ve 9 taksitle bisiklet satışı için görüştüklerini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Salcano yerli bir marka. Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül Bey sağ olsunlar bizi kırmadılar, Kırşehir’e kadar geldiler. Bisiklet almak isteyen öğretmenlerimize katkıda bulunmak, ülke ekonomisine katkı sunmak ve bisiklet kullanımını özendirmek istedik. Öğretmenlerimiz Kırşehir merkezde bulunan Salcano bayiinden bisikletlerini indirimli ve taksitli alabilir. Öğretmenlerimiz çok kutlu bir vazife yapıyor. Onların yetiştirdiği çocuklarımızdan belediye başkanları, kaymakamları, öğretmenleri, idarecileri olacak. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine yükseltecek. Eğitime büyük önem veriyoruz."

Bahçeci, bisiklet sürmesini bilmeyenler için Belediye Aile Yaşam Merkezi'nde bisiklet kursları başlatıldığına işaret ederek, her cumartesi günü kursların devam ettiğini aktardı.