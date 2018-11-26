Kırşehir'de öğrencilerle deprem tatbikatı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentteki bir kolejde afet bilinci eğitimi vererek deprem tahliye tatbikatı yaptı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Kırşehir Kolejinde eğitim gören ilk ve orta okul öğrencilerine, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki 72 saat boyunca nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi.

Afet sırasında öğrencilerin doğru davranış hareketlerinin de anlatıldığı eğitimlerde AFAD ekipleri, öğrencilere vücut hareketleri ve görseller aracılığıyla yapılması gerekenleri gösterdi.

Deprem ve tahliye tatbikatını görme imkanı bulan öğrencilere, okul bahçesinde arama kurtarma, afet ve deprem sonrasında kullanılan araçları da tanıdı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı eğitim programında, öğrencilere muhtemel afetlere karşı hazır ve bilinçli olunması konusunda da anlatımlar yapıldı.