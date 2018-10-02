Kırşehir'de öğrencilere kültürel gezi düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi tarafından lise öğrencileri için Kapadokya bölgesine kültürel gezi düzenlendi.

Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehirler ve Kültürler Projesi kapsamında Boztepe Lisesi ve Kırşehir Hayriye Kımçak Anadolu Lisesinden öğrenciler Nevşehir Kapadokya bölgesindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Gençlik liderleri tarafından Nevşehir gezisi sırasında öğrencilere güzergahlar, ziyaretgahlar, kentin tarihi yapısı, kültürel, coğrafi ve manevi değerlerinin neler olduğu hakkında bilgiler verdi.

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Avanos'da çömlek yapımı, Paşabağları ve Zelve Peribacaları, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Güvercinlik Panorama mevkisi ve Uçhisar Kalesi bölgelerini gezen öğrenciler, Kırşehir'e yakın iller ve bölgelerin tarihi değerlerini gezerek öğrendi.