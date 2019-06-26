Kırşehir'de Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Wushu Kungfu İl Temsilciliğinin faaliyet programı kapsamında iller arası Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonası'na 200'den fazla sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonunda düzenlenen Neşet Ertaş Wushu Kungfu Şampiyonasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, 3 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip, içerisinde bine yakın figür ve teknik bulunduran wushu kungfu'nun sanatsal, teknik ve özel yetenekler sahip bir spor dalı olduğunu ifade etti.
Ankara, Mersin, Bolu ve Kırşehir'den 18 spor kulübü ve 175 sporcu zorlu mücadelelerde rakiplerine galip gelmeye çalıştı.
3 gün süren müsabakalar sonunda yapılan final maçlarının ardından iller bazında birinci Ankara, ikinci Mersin, üçüncü Bolu ve dördüncü ise Kırşehir oldu.
Dereceye giren illerin temsilcilerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ve antrenörler ödüllerini takdim etti.