KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de muhtarlara yönelik "İmar Barışı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısına merkez, Boztepe ve Mucur ilçelerindeki muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, mahalle ve köylerin muhtarlara emanet olduğunu, sorumlu oldukları bölgelerdeki sorunları kendilerine iletmeleri gerektiğini belirtti.

Mahalle ve köylerin gelişen şartlara oranla ihtiyaçlarının da arttığını vurgulayan Akın, "Bugünkü toplantıda, vatandaşlarımızın sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturarak onları mutlu edecek İmar Barışı hakkında muhtarlarımız bilgilendirilecek, soruları cevaplandırılacaktır. Ayrıca, muhtarlarımızın mahalle ve köylerindeki eksiklerini, ihtiyaçlarını da dinleyip ilgili kurum amirleri ile çözüme kavuşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker'in İmar Barışı ile ilgili sunum yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



