Kırşehir'de muhtarlara

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, merkez ile Mucur ve Boztepe ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarına "imar barışı" düzenlemesi anlatıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın katılımıyla 'imar barışı" düzenlemesine ilişkin merkez ile Mucur ve Boztepe ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, köylerdeki birçok noktada ihtiyaçlara cevap verebilmek ve köylere daha iyi hizmet götürme için çalıştıklarını, bütçe ve imkanlar doğrultusunda gayret göstereceklerini söyledi.

Vatandaşların refah ve huzurunu daha ileri götürmek adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir Çevre Şehircilik Müdürlüğünün vatandaşlarımızı, muhtarlarımızı imar barışı konusunda bilgilendirmesi büyük önem arz ediyor. Kısa süre önce bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme vatandaşımıza çok büyük bir kolaylık ve işlevsellik kazandırıyor. Başvurular başladı, devam ediyor. Muhtarlarımızla toplantılar tertip ediyor ve sizlerle bu toplantılar da buluşuyoruz. Bu toplantılarda aslında sizlerin sorunlarını ve köylerdeki karşılaştığınız aksaklıkları dinlemek, çözüm üretmek istiyoruz. İmar Barışı konusunda, imar mevzuatında, ruhsat ve yapı kayıt belgelerinde aykırı durumlar düzenlenecek, kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesini amaçlıyoruz."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker de katılımcılara "imar barışı" ile ilgili sunum yaparak, kanuni düzenlemeden faydalanılması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, İl Milli Müdürü Şevket Karadeniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Mucur, Boztepe ve kent merkezine bağlı köy muhtarları katıldı.







