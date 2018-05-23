Kırşehir'de muhtarın kadına şiddet uyguladığı iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir köyde, halk eğitim merkezi usta öğreticisi kadını darbettiği ileri sürülen muhtar tutuklandı.
Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün merkeze bağlı Karahıdır köyünde açtığı kursta görev yapan sözleşmeli usta öğretici Rabia A, ürünlerin sergilenmesi konusunda köy muhtarı Salih D. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Salih D'nin, Rabia A'yı darbettiği öne sürüldü.
Rabia A, olayın ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darbedildiğine dair raporu aldı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Salih D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.