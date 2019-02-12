Kırşehir'de muhtar adaylarına seçim mevzuatı anlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, emniyet ve jandarma ekipleri, köy ve mahalle muhtar adaylarına seçim mevzuatıyla ilgili bilgi verdi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtar adaylarının seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi, aynı zamanda seçmenin hür iradesinin sandığa yansıması için vatandaşlara ve diğer muhtar adaylarına karşı saygılı, seviyeli, hoşgörülü, duyarlı bir şekilde davranması gerektiğini söyledi.

Seçimin güvenilirliğine ve tarafsızlığına gölge düşürmeden hareket edilmesi gerektiğini belirten Akın, muhtarların demokrasi, idare sistemi ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Muhtarların, bulundukları köylerin, mahallelerin sorunlarını kamu kurum ve kuruluşlarına ileten, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşların sorunlarını üst mercilere ulaştıran ve vatandaşlarla sürekli diyalog halinde bulunan kişiler olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Aramızda bu önemli görev için muhtar adayları olduğu gibi görevi devam eden muhtarlarımız da var. Muhtarlığı devam edip de aday olmayan muhtarlarımıza yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, muhtar adaylarına da başarılar diliyoruz. Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın özgür iradesinin sandığa tam olarak yansıması noktasında güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla, sağlık personelimizle, tüm kamu ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışarak bu seçimin güvenli bir şekilde yapılması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz."

Toplantıda, emniyet ve jandarma ekipleri, sunum eşliğinde muhtar adaylarına seçim mevzuatını ve uyulması gereken kuralları anlattı.



