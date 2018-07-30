Kırşehir'de motosikletlere yönelik uygulama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri çalıntı motosikletler ve aranan kişilere yönelik kent genelinde uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve diğer şubelerde görev yapan ekipler, birçok yerde eş zamanlı yaptıkları uygulamada çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kentteki 22 noktada 26 ekipte 50 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 345 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı ve 249 motosiklet kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 35 motosiklet sürücüsü hakkında kural ihlallerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız, plakasız 4 motosiklet trafikten men edildi. Hacizli olduğu belirlenen 2 motosiklet ise yediemine teslime edildi.