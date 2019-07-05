Kırşehir'de motorize ekipler sahaya indi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak motosikletli ekipler, 2 haftalık eğitimin ardından şehir turu atarak çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus ekipleri kentte 15 personelle görev yapacak.

Kurum bünyesine yeni katılan motosikletli polis ekipleri, suç ve suçlular üzerindeki etkili imajı ve hızlı müdahale kabiliyetiyle çalışma yapacak. Bu sayede, suç ve suçluların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, hırsızlık, kavga ve diğer asayiş olaylarında müdahale süresinin kısaltılarak, şüpheli şahısların yakalanması sağlanacak.

Zorlu bir eğitim sürecinden geçen polisler, sürüş, atış ve kurtarma eğitimlerinin yanı sıra, insan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.

Kent merkezindeki farklı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylara seri bir şekilde müdahalede edecek olan ekipler, diğer ekiplerin de daha etkin çalışmasına katkı sağlayacak.

Motorize ekipler, otomobilin giremediği yerlerdeki asayiş olayları, park, bahçe gibi mekanlarda oluşacak olaylar ile trafiğin yoğun olduğu bölgelerde pratik ve hızlı müdahale imkanıyla görev yapacak.



