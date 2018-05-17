Kırşehir'de minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ve koruyucu florür vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının çocuklarda diş sağlığının korunması amacıyla okullarda yapmış olduğu "Koruyucu Florür Vernik Uygulaması"nın Kırşehir'deki farklı okullarda devam ettiği belirtildi.

Bu yıl ilkokul öğrencilerine yönelik il ve ilçelerde Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında farkındalık eğitimleri, ağız ve diş sağlığı taramaları ve florür vernik uygulaması gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir il Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilkokul öğrencileri ve anaokulu öğrencilerine diş taramaları yapılmış ve oral hijyen eğitimleri verilmiştir. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ve 60 ayını doldurmuş anaokulu öğrencilerine florür vernik uygulaması ve fırça-macun seti dağıtımı halen devam etmektedir."



