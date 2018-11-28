Kırşehir'de mikroskobik kulak ameliyatlarına başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mikroskobik kulak ameliyatlarına başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, mikroskobik kulak ameliyatlarında kullanılmak üzere hastaneye yeni bir ameliyat mikroskobu alındığı belirtildi.

Bu cihazla başlanan ameliyatların ilkinin Kulak Burun Boğan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elvan Evrim Tuna başkanlığında, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu, Dr. Öğretim Üyesi Harun Soyalıç, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Metin ve ameliyat ekibi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kronik kulak rahatsızlıklarının cerrahi olarak da tedavi edebildiği hastanede, bu tür ameliyatlar için hastaların il dışına sevklerine de gerek kalmayacağı aktarıldı.