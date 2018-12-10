Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, "Merkezim Her Yerde" Projesi kapsamında, Çiçekdağı ilçesi Boğazevci Köyü Hayriye Kılıçözlü İlkokulu ve Mucur ilçesi Kurugöl Ortaokulu öğrencilerine yönelik gezi ve etkinlikler düzenledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, gençlik merkezinden gençlik liderleri ve genç gönüllülerden oluşan grup, ilk ve orta okul öğrencileri ile eğlenceli özel oyunlar oynadı ve kentteki tarihi kültürel alanları ziyaret etti.

Öğrencilerin güzel zaman geçirmesi ve kenti tanıması için etkinliğin organize edildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler fidan dikimi, ip atlama, halat çekme, yüz boyama, balon patlatma, dart, satranç, mangala, çuval yarışı, palyaço etkinliklerinden oluşan birbirinden güzel, eğlenceli ve özel oyun ve yarışmalara katıldı. Gençlik liderlerimizce 'Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs' ve 'Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler' sunumları yapıldı. Güzler Evcil Hayvanlar Parkını öğrencilerimizle ziyaret ettik. Daha sonra Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret ettik ve andından Kent Park'ta dolaştık. Bu gezimizde Ahi Evran Veli’yi unutmadık ve türbesini ziyaret ettik, fatihalar okuduk. Daha sonra Aşıkpaşa Halk Kütüphanesini dolaştık. Cacabey Camini gezdik. Dokunmadık çocuk ve genç, ulaşılmadık okul bırakmayacağız. Marifet minik bedenlerdeki kocaman kalplere dokunabilmektir."