Kırşehir'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şubesince, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi etkinliği düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, yaptığı konuşmada, genç nesillere fetih ruhunu anlaması ve bu aşkla yetişmeleri için fetih gecelerinin düzenlendiğini söyledi.

İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların Müslümanların canını acıttığını dile getiren Terzioğlu, İstanbul'u, Şam'ı, Bağdat'ı Kudüs'e bağlayan anlayışın fetih ruhu olduğunu dile getirdi.

Mekke'nin fethiyle ilgili sinevziyon gösterisinin sunulduğu ve kum sanatıyla Mekke'nin fethi ile Kabe'nin korunmasının canlandırıldığı etkinlikte, Hazreti Muhammed'in hadislerini okuyan anaokulu öğrencileri büyük beğeni topladı.

Etkinlikle, Hasan Demirkan da ilahi ve ezgiler seslendirdi.