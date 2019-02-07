Kırşehir'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine işletmeyi takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren incelemenin ardından salona düzenlenen operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Özbekistan, Endonezya ve Irak uyruklu 3 yabancı uyruklu ile 4 kadın, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole götürüldü.

Masaj salonunda gözaltına alınan U.D. ve U.D ile kadın zanlı Y.Ş, emniyetteki işlemlerinden sonra Kırşehir Adliyesine sevk edildi.