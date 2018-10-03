Kırşehir'de market denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren marketleri denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde etiket, ambalaj kontrolleri ile etiketlerin ve kasa fiyatıyla uyuşmaması konularda inceleme yaptığı ifade edildi.

İş yeri denetimlerinde, tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve buna uygun belirlenen fiyatların kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat arasında fark bulunduğunda işletmelere cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Denetimler kapsamında vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapması amaçlandığı vurgulanan açıklamada, fiyat istismarından kimsenin etkilenilmemesi ve art niyetli işletmelerin önüne geçmeye çaba sarf edildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel evraklarında eksikleri bulunan işletmelere de idari ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi.