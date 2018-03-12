Kırşehir'de mala karşı işlenen suçlarda düşüş sağlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yılın ilk 2 ayında gerçekleşen mala karşı suç olaylarında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş sağlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması amacıyla çalışmalar artırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekiplerin yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilerek, sokakta polisin görünürlüğü sağlandı. Okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüpheli şahıslar kontrol edilerek aranan şahısların yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik sık sık uygulama yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların mal varlığına karşı işlenen suçlar için özel birimler oluşturulurken, geçen yıla oranla yılın ilk iki ayında yankesicilik olaylarında yüzde 28, iş yerinden hırsızlık olayında yüzde 21, oto hırsızlığı olayında yüzde 24, ikametten hırsızlık olayında yüzde 18, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 14, yağma olayında yüzde 18, kapkaç olaylarında yüzde 16, otodan hırsızlık olayında yüzde 15, dolandırıcılık olayında da yüzde 9 oranlarında düşüş meydana geldi.

Kırşehir meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 72’si mal varlığına karşı işlenen suçlar olarak belirlenirken, bir önceki yılın ilk iki ayına göre mal varlığına karşı işlenen suçların toplamında yüze 18 oranında düşüş sağlandı.



