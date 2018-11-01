KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, Kırşehir'de lise öğrencilerine doğa kampı düzenlediklerini bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kaman ilçesindeki Hirfanlı Ahi Evran Doğa Kampında gençlere yönelik etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bir günlük kampa Kırşehir'deki liselerden öğrencilerin katıldığını ifade eden Özdemir, farklı sosyal, kültüre ve sportif etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Gençlerin geleceği için yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Liseli gençliğimiz geleceğin Türkiye’sinin en güçlü neferleri olarak en önde yer alacaklar. Bu amaçla onların ilmi ve ahlaki konuda yeterli bilgi birikimine sahip olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Liseli gençlerimizle Hirfanlı Doğa Kampımızda bir araya gelip dart turnuvası, futbol turnuvası, bilek güreşi turnuvası ve masa tenisi turnuvası gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek bu yarışmalarda şampiyon olan gençlerimizi ödüllendirdik. Gün boyu etkinliklerimizin ardından son olarak gençlerimize kampa onlar için gelen Ufuk Cengiz hocamız gençlerimize özel bir sohbet verdi. Gençlerimizle ateş başında dertleştik. Gençlerimize milletimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz"



