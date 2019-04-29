Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Lider Çocuk Tarım Kampı" ilkokuldaki 24 öğrencinin katımıyla gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliği hakkında bilgilendirmek amacıyla TOKİ İlkokulu 4. sınıftan 24 öğrenci 3 gün boyunca "Lider Çocuk Tarım Kampı"na alındı.

Kampın 1. günü çocuklar, Boztepe ilçesindeki Malya Çiftliğinde koyun yetiştiricileri, buğday ve arpa tarlalarında incelemelerde bulunup, tohum ve ekim yapılması hakkında bilgiler aldı. Kampın 2. gününde ise "Sıfır Atık" konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bilgi alarak, atıkların bertaraf edilmesini öğrenen çocuklar, 3. günde ise özel bir şeker fabrikasını gezdi.

Ziyaretlerin ardından öğrencilerle yemekte bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, öğrencilerin kamp ile önemli kazanımlar sağladıklarını vurgulayarak, "Bu kampın amacı sizlere tarımı sevdirmek ve tarım hakkında genel bilgiye sahip olmanızdır. Gelecekte her biriniz ziraat mühendisi ya da veteriner hekim olarak tarımda hizmette bulunabilirsiniz. Bu açıdan kapımızın sizlere çok faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.