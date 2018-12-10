Kırşehir'de lavanta balı üretilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje ile lavanta balı üretileceği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Lavanta Balı Projesi ile Mucur Budak köyünde 10 çiftçi tarafından 50 dekar arazide üretim yapılacağı belirtildi.

Proje için üretim yapılacak 50 dekar arazide çiftçilerle 11 bin lavanta fidanı dikildiği, ayrıca 60'ar çıtalı kovan ve arı dağıtımının yapılacağı aktarılan açıklamada, proje kapsamında ayrıca üretim yapacak çiftçilere Mucur Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Lavanta Yetiştiriciliği eğitimi verileceği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer alan lavanta bitkisinin, adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasının yanı sıra soğuğa dayanıklı bir bitki olduğunu belirtti.

Lavantanın çok yıllık bir bitki olması sebebiyle rüzgar erozyonuna karşı toprağı da koruduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Birden fazla ürün vermesi bu ürünlerin birçok sektörde kullanılıyor olması, turizmi canlandırması sebebiyle lavanta yetiştiriciliğine karşı insanların merakını arttırmıştır. 'Lavanta Balı' projesi ile bölgemizdeki doğal bitki örtüsünden de yararlanılarak arıcılığın gelişeceği ve bal veriminin artacağı düşünülmüştür. Seyfe gölü ve çevresindeki köylerde bulunan çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğini artırarak arazilerin daha etkin kullanımı sağlanacak, lavantadan elde edilen diğer yan ürünlerin değerlendirilmesi ile bölge çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması sağlanacaktır."