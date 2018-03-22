Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50 ile 70 kilometre hızla esen rüzgarın, zaman zaman fırtınaya döneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.