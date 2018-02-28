Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40 ile 60 kilometre arasında hızla esen rüzgarın, zaman zaman fırtınaya döneceği tahmininde bulunuldu.

Kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.